Замучило сумління: під Харковом жінка зізналася поліції у злочині, який не помітили

Замучило сумління: під Харковом жінка зізналася поліції у злочині, який не помітили

Жінка розповіла правоохоронцям про крадіжку.

У Харківській області у Малинівській ТГ до поліції звернулася місцева жителька і повідомила про злочин, який вона скоїла минулого року.

Про це повідомляють "Поліцейські офіцери громад Харківської області".

Так, до поліції звернулася жінка, яка розповіла, що у грудні минулого року в селищі Малинівка вона 2 дні поспіль пробиралася на територію приватного домоволодіння і скоювала крадіжки.

"Поліцейських здивувало зізнання та готовність до співпраці останньої. Жінка висловила подяку працівникам поліції за їхню службу, попросила вибачення, письмово виклала подробиці свого вчинку і показала будинок, де вчиняла крадіжки", - розповіли у поліції.

Під час бесіди з власником будинку з'ясувалося, що він навіть не здогадувався, що у нього щось вкрали.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України. Викрадене майно вилучено та повернене законним власникам.

Нагадаємо, що у Первомайську Миколаївської області експрацівниці "ПриватБанку", яка привласнила кошти клієнтки банку, повідомлено про підозру.

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