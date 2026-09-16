Замикав у клітці та змушував працювати: директора інтернату судитимуть за експлуатацію людей

На Тернопільщині судитимуть керівника інтернату / © Національна поліція України

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Справу про примусову працю та знущання з підопічних психоневрологічного будинку-інтернату на Тернопільщині передали до суду. Його очільника обвинувачують у тому, що він перетворив беззахисних людей на безоплатну робочу силу, а за найменший непослух карав ув’язненням у саморобній дерев’яній клітці.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції в Тернопільській області.

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Директора будинку-інтернату можуть посадити до в’язниці на 12 років: що він зробив

Масштабну схему трудової експлуатації правоохоронці викрили ще в липні цього року. Усі деталі злочину задокументували оперативники.

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Як з’ясувалося під час досудового розслідування, потерпілі через свій стан здоров’я та повну залежність від працівників інтернату просто не мали змоги чинити опір, відмовитися від виснажливої праці чи захистити власні права.

Директор систематично залучав їх до земляних, господарських та інших важких робіт, а також примушував жебракувати. За виконання платних замовлень від сторонніх осіб керівник закладу брав гроші собі в кишеню.

Наразі слідчим вдалося довести понад десять фактів такої експлуатації щодо 15 постраждалих осіб.

Окрім цього, розслідування розкрило факти жорстокого позбавлення волі людей. Якщо хтось із підопічних намагався відмовитися від вказівок очільника закладу, його відправляли на так званий «карантин» — замикали на тривалий час у дерев’яній клітці.

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У результаті санкціонованих обшуків в оселі, автомобілях та на робочому місці фігуранта вилучили банківські картки, мобільні телефони, готівку, а також масу службової документації: особові справи, історії хвороб і списки недієздатних людей. Важливим доказом у справі став знайдений щоденник, у якому вели чіткий облік усіх залучених до робіт підопічних.

Наразі керівнику інтернату інкримінують правопорушення за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі двох або більше осіб, здійснюване протягом тривалого часу) та ч. 2 ст. 149 (вербування, передача та переміщення осіб з метою експлуатації, з використанням їх уразливого стану) Кримінального кодексу України.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

На Тернопільщині викрили директора інтернату-рабовласника

Нагадаємо, у Тернопільській області викрили директора психоневрологічного інтернату, який організував схему примусової праці мешканців закладу. За даними Офісу Генерального прокурора, посадовець використовував уразливий стан людей з психічними розладами віком від 30 до 79 років, відправляючи їх на важкі роботи на приватних господарствах, будівництвах та для прибирання кладовищ.

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«Замовники» заздалегідь узгоджували з керівником деталі та передавали йому від 150 до 450 грн за день роботи кожного підопічного. Після цього посадовець давав вказівку персоналу випустити людей за межі установи, а зароблені кошти привласнював.

Правоохоронці задокументували випадки експлуатації та знайшли під час обшуків чорнові записи з обліком робіт. Директору повідомили про підозру у торгівлі людьми, перевіряється інформація щодо експлуатації щонайменше 24 мешканців, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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