“Заначка” митрополита Московського патріархату: у соборі в Хмельницькому знайшли майже 2 млн грн

У четвер, 20 липня, в хмельницькому Свято-Покровському соборі представники ревізійної комісії виявили сховок, в якому було майже два мільйони гривень. Ймовірно, ця “заначка” належить колишньому керуючому Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополиту Антонію (в миру — Василь Фіалко).

Про це повідомив депутат Хмельницької міської ради та журналіст Віталій Підгайчук на своїй Facebook-сторінці.

Автор допису зауважив, що походження цих грошей невідоме, але “московський піп” намагається їх привласнити.

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"Громада хоче передати всі кошти сумнівного походження на офіційний рахунок Збройних Сил України", — стверджує Віталій Підгайчук.

У коментарі “Суспільне.Хмельницький” адвокат митрополита Роман Косюк заявив, що знайдені кошті — особисті заощадження Антонія за 30 років служби.

"Раніше він їх не забирав, через рейдерське захоплення храму й боявся, що його пограбують", — розповідає Роман Косюк.

На місце події прибули працівники поліції.

Нагадаємо, на на початку квітня 2023 року в соцмережах з'явилось відео, в описі до якого було зазначено, що у Хмельницькому священники УПЦ МП у Свято-Покровському кафедральному соборі побили військового. Того ж дня під час зібрання біля собору, громада більшістю голосів проголосували за перехід до ПЦУ. Ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали під час зібрання.

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