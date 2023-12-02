Занадто масивна для своєї зірки: вчені виявили унікальну планету

Нова планета може бути схожа за розміром і складом на Нептун

Вчені виявили унікальну планету, що в 13 разів більша за Землю. Вона обертається навколо ультрахолодного карлика.

Про це пише журнал Science.

Як дослідили астрономи, співвідношення мас цієї планети з її зіркою у 100 разів більше, ніж у Землі і Сонця.

"Це відкриття підкреслює, як мало ми знаємо про Всесвіт", – каже професор з Університету штату Пенсильванія і співавтор дослідження Суврат Махадеван.

Зірка під назвою LHS 3154 розташована приблизно за 50 світлових років від Землі. Вона розташована дуже близько до своєї зірки-господаря з орбітальним періодом всього 3,7 днів. Саме через це, припускають вчені, на ній може існувати вода в рідкому вигляді.

Нова планета може бути схожа за розміром і складом на Нептун, найменшу з чотирьох газових планет нашої Сонячної системи.

"Ця планета підіймає питання про те, як планети формуються навколо зірок з найменшою масою, тому що раніше вважалося, що такі зірки в основному здатні утворювати лише невеликі планети земної групи, схожі за масою на Землю", – сказав астроном Принстонського університету Гудмундур Стефанссон.