"Занадто смішна фігура": у Зеленського відреагували на дані Британії про Мураєва

"Занадто смішна фігура": у Зеленського відреагували на дані Британії про Мураєва

В ОП звернули увагу, що Росія і раніше підтримувала незначні фігури на керівних посадах в окупованих Криму та на Донбасі.

До даних Британії про плани Кремля привести до влади у Києві уряд на чолі з екснардепом Євгеном Мураєвим потрібно поставитися серйозно.

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Reuters.

Подоляк заявив, що серед українців є сумніви щодо того, чи не був би Мураєв "занадто смішною фігурою", обраною Кремлем для керування Україною. Але він додав, що Росія підтримувала раніше незначні фігури на керівних посадах в окупованих Криму та на Донбасі.

"Тому потрібно якомога серйозніше поставитися до цієї інформації", — заявив радник голови Офісу президента.

Своєю черго Британія попередила, що Росія зіткнеться з суворими економічними санкціями, якщо встановить свій маріонетковий режим в Україні.

"Будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок, щоб спробувати вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим", — сказав віцепрем'єр Британії Домінік Рааб.

Раніше в МЗС Британії заявили, що РФ намагається привести до влади у Києві Євгена Мураєва.

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