Занапастили життя співпрацею з ФСБ: на Одещині поліцейські затримали юних диверсантів

За співпрацю з російськими спецслужбами двом 18-річним юнакам та їхній 15-річній спільниці загрожує довічне ув'язнення.

Поліція Одещини затримала групу зловмисників – двох 18-річних хлопців та 15-річну дівчину – яких підозрюють у здійсненні диверсій. Зокрема їм інкримінуються підпали релейних шаф на залізниці, фіксація результатів обстрілів та нанесення антидержавних написів. За скоєні злочини диверсантам загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Оперативники обласного управління стратегічних розслідувань та слідчі СБУ затримали підлітків "на гарячому" в момент скоєння чергової диверсії на залізниці, коли вони намагалися підпалити релейну шафу на віддаленій ділянці колії без освітлення. Ними виявились троє жителів Одеси віком 15 та 18 років.

Зловмисниками виявились одесити віком від 15 до 18 років

За даними слідства, диверсанти спілкувалися з російськими кураторами у соцмережах.

"Щоби завдати шкоди обороноздатності України, отримати розвідувальну інформацію про розташування об’єктів, підліткам надсилали завдання. У даному випадку йдеться про підпали релейних шаф на залізниці, фіксування результатів обстрілів, дискредитування роботи ТЦК. Після отримання підтверджувальних доказів виконання замовлення зловмисники отримували від своїх російських кураторів незначну винагороду", – розповіли у поліції.

Усім затриманим оголошені підозри у скоєнні диверсій (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ), що передбачає найжорстокіше покарання – довічне позбавлення волі. Тож, якщо їхню провину буде доведено у суді, підлітки можуть провести за ґратами усе своє життя.

Зараз підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині поліція розшукує невідомих осіб, які влаштували розваги біля меморіалу загиблим воїнам. Зокрема група людей розпивала алкоголь та обливалася ним під російськомовні пісні.

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