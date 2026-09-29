Заніміла рука вночі: це не завжди через незручну позу

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Якщо вночі ви прокидаєтеся через оніміння руки, поколювання в пальцях або відчуття, ніби кінцівка «не своя», причиною справді може бути незручне положення тіла. Однак коли такі симптоми повторюються регулярно, вони можуть свідчити про проблеми з нервами та потребують уваги.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Найчастіше рука німіє через те, що під час сну людина тривалий час лежить в одному положенні й перетискає нерв. Після зміни пози неприємні відчуття зазвичай швидко минають.

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Проте регулярне нічне оніміння може бути ознакою, зокрема, синдрому зап’ястного каналу. У такому разі через підвищений тиск у ділянці зап’ястя стискається серединний нерв. Найчастіше німіють великий, вказівний і середній пальці, а симптоми можуть посилюватися саме вночі.

Згодом проблема може проявлятися і вдень — наприклад, під час тривалого користування телефоном, кермування або утримання предметів. Окрім оніміння та поколювання, іноді виникає біль або слабкість у кисті, через що людина може частіше випускати речі з рук.

Якщо ж переважно німіють мізинець і частина безіменного пальця, причиною може бути здавлення ліктьового нерва. Воно часто виникає через тривале згинання ліктя або тиск на нього під час сну.

Проблема може бути пов’язана не лише з рукою. Нерви можуть подразнюватися або стискатися в ділянці шиї, наприклад через зміни хребта. У такому випадку оніміння може супроводжуватися болем у шиї, плечі чи руці.

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Серед інших можливих причин — цукровий діабет, периферична нейропатія та дефіцит вітаміну B12. Водночас самостійно визначити причину лише за одним симптомом неможливо.

Якщо рука німіє зрідка і після зміни положення швидко все минає, зазвичай достатньо змінити позу під час сну та не лежати на руці. У разі підозри на синдром зап’ястного каналу лікар може рекомендувати нічний фіксатор, який допомагає утримувати зап’ястя у нейтральному положенні.

Звернутися до лікаря варто, якщо оніміння регулярно будить вночі, повторюється протягом дня, поступово посилюється або супроводжується слабкістю руки.

Особливо важливо не зволікати, якщо оніміння виникло раптово й одночасно з’явилися слабкість або параліч, порушення мовлення, сплутаність свідомості, запаморочення чи раптовий сильний головний біль. У такій ситуації необхідна невідкладна медична допомога.

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Тож якщо рука час від часу німіє після незручного сну — це не обов’язково привід для паніки. Але коли щоночі ви прокидаєтеся через оніміння одних і тих самих пальців, списувати все лише на те, що ви «відлежали» руку, не варто.

Як ми писали, якщо у вусі чути ритмічний шум або пульсацію, що збігається з ударами серця, це може бути пульсуючий тинітус. Його можливими причинами є зміни кровотоку, підвищений тиск, атеросклероз, анемія або рідше — особливості судин голови та шиї. Найпомітнішим симптом може бути вночі, у тиші, після фізичних навантажень чи стресу. Якщо пульсація не минає або регулярно повторюється, варто звернутися до лікаря для обстеження. Особливо важливо не зволікати, якщо разом із шумом раптово погіршився слух, з’явилися запаморочення, оніміння чи слабкість кінцівок або обличчя.

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