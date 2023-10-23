"Заочки" більше не буде: Федоров розповів про зміну освіти в Україні та наближення до європейських стандартів

В Україні уряд підтримав законопроєкт, який наблизив українську освіту до європейських стандартів. Тепер у студентів буде більше свободи дій, вони самі вибиратимуть, скільки їм вчитися та які предмети вивчати.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер у студентів буде більше свободи дій. Вони вибиратимуть, скільки вчитися, які саме предмети цікаві й навіть зможуть змінювати спеціальність після 1–2 років навчання.

“Студенти за контрактом можуть регулювати термін навчання. Наприклад, пришвидшити навчання й завершити бакалаврат за три роки замість чотирьох. Чи навпаки — отримати ступінь за шість років. Це допоможе формувати зручний графік, якщо працюєте чи хочете приділити більше уваги певним предметам”, - наголосив Михайло Федоров.

Крім того, студенти зможуть під час першого чи другого курсу змінити спеціальність.

“У 17 років суперскладно вибрати професію на все життя. Тому даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1—2 роки вивчаєте загальні предмети, далі — вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі. Дистанційне навчання замість заочного чи вечірнього. Україні потрібні освічені громадяни, тому відмовляємося від заочки з 2024 року. Заочна форма навчання — радянський рудимент освіти. Дистанційне навчання показало себе ефективніше, ніж купування дипломів та освіта “для галочки”, - зазначив міністр.

Нагадаємо, що в Україні стартує масове виробництво засобів РЕБ.

Читайте також: