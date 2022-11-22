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"Запахло смаженим": колаборанти з Херсонщини і Запоріжжя втікають до Криму

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Запахло смаженим": колаборанти з Херсонщини і Запоріжжя втікають до Криму

Фото: Associated Press

На піівострів "евакуювалося" півтори тисячі сімей.

Близько півтори тисячі сімей колаборантів внекли до анексовано Криму з тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Посіпаки рашистів відчувають, що для них запахло смаженим і шукають будь-яку можливість уникнути відповідальності. Близько півтисячі колаборантів та членів їхніх сімей з тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей втекли до Криму", - повідомив міський голова.

Зазначається, що оплічники окупантів розселилися в двох пансіонатах Севастополя. За словами Федорова, там зрадники сподіваються сховатися від кримінальної відповідальності, однак покарання неминуче.

"Впевнений, що колаборантами краще здатися українській владі, адже окупантам свідки їхніх злочинів точно не потрібні", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, у Росії громадський рух родичок російських мобілізованих і строковиків, які вимагають повернути їхніх близьких із фронту, "Рада матерів і дружин", домагається відкритої зустрічі з президентом РФ Путіним.

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Перегляди
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