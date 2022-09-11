Запахло смаженим: російські льотчики готуються тікати до Південної Америки

На тлі масштабного контрнаступу ЗСУ на фронті в Україні за свої "п'яті точки" почали переживати російські пілоти.

Вони планують дременути до країн Південної Америки.

Про це повідомляє розвідка ГУР Міноборони.

"Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані льотчиків 14 армії ВПС і ППО (м. Єкатеринбург), які брали участь у бойових діях на території України.

Воєнна розвідка України також оприлюднила особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (ШАЙКОВКА, Калузька обл.) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (ЕНГЕЛЬС, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (ЕНГЕЛЬС), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

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