"Запакуємо всіх в автобус і вивеземо": мер Рівного оскандалився заявою щодо ромів

Олександр Третяк заявив, що у нього "бракує слів і толерантності до того, що роми творять у місті".

Днями на сайті Рівненської міської ради зареєстрували електронну петицію з проханням "притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності ромське населення". Після цього міський голова Рівного Олександр Третяк заявив, що його теж обурює поведінка деяких ромів. Він пригрозив "запакувати всіх в автобус і вивезти".

Про це інформує "Радіо Трек".

Третяк розповів, що недавно зустрівши на вулиці Рівного ромів й дав їм декілька годин, аби вони забралися з міста. Але ті поскаржилися, що не їздять поїзди, автобуси тощо.

"Я бачу, що йде до того, що ми зробимо радикально: всіх запакуємо в автобус і вивеземо в їхнє рідне Закарпаття", — зазначив мер Рівного.

За словами Третяка, притягнути до відповідальності ромів за вчинені ними кримінальні правопорушення дуже непросто. Бо у них зазвичай немає паспортів, реєстрації, постійного місця проживання.

"Я максимально стримуюся в емоціях. Але, дивлячись на цю ситуацію із ромською національністю, у мене бракує слів і толерантності до того, що вони творять у місті. Буквально на днях мав провести засідання робочої групи з правоохоронними органами, щоб вирішити це питання, щоб представники ромської національності не поводилися так нахабно. Правоохоронці мали б стежити за цим і муніципальна варта, яку ми ось-ось запускаємо", — підсумував мер Рівного.

У петиції мешканці Рівного скаржилися на "щоденне свавілля ромів в Рівному".

"Малі крадіжки, недотримання карантинних норм, перешкоджання роботи закладів громадського харчування та страх за свою безпеку вже стало буденністю для рівнян. Люди не мають можливості спокійно відпочити в центрі чи навіть постояти в заторі (бо вибивають вікна, вимагаючи грошей), а малолітні роми не мають можливості на освіту й хороше майбутнє", — йшлося у звернені.

Раніше мер Івно-Франківська Руслан Марцінків на нараді, яка транслювалась онлайн у соцмережі, заявив, що з міста на Закарпаття, тобто додому, поліція повинна вивезти усіх ромів, які порушують громадський спокій, крадуть та займаються шахрайством. Слів при цьому не добирав. Після ефіру вислови міського голови набули розголосу. Посольство США в Україні назвало це утиском ромів та закликало українських посадовців не забувати про права людини. Після скандалу на мера Івано-Франківська відкрили кримінальне провадження через ворожі вислови.

Своєю чергою роми подали до суду на мера Івано-Франківська за "расистські висловлювання".

Вислати всіх ромів: на мера Івано-Франківська відкрили кримінальне провадження через ворожі вислови

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