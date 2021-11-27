Запали свічку пам'яті: 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів

27 листопада, у четверту суботу місяця, в Україні вшановують День пам'яті жертв голодоморів. Пам'ятна дата була запроваджена указом президента України 1998-го. 2006-го законом України Голодомор 1932-1933 років було визнано геноцидом.

Із послабленням комуністичного контролю над суспільним життям у другій половині 1980-х років відновлюється пам'ять про Голодомор. Від 1993 року в Україні на державному рівні вшановується пам'ять безневинних жертв голодоморів. У листопаді 2008 року в Києві було споруджено Національний меморіал жертв Голодомору. Загалом в Україні встановлено понад 7 100 меморіалів, пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених жертвам Голодомору.

"Геноцид призвів до появи в українців страху бути знищеними за прояви українськості і став причиною деформації української іден­тичності. Страх говорити правду про Голодомор, бути українцем, тривала депресія, бажання забути все, що сталося, призвело до втрати індивідуальної й колективної пам’яті, історичної правди про злочин геноциду та появи історичної колективної психотравми української нації. Нащадки жертв отримали травму геноциду – одну з найважчих серед інших видів колективних травм. Репресивна політика приховування комуністичним режимом правди про злочин геноциду та нищення історичної пам’яті призвела до по­дальшої травматизації української нації. Відсутність пам’яті про злочин геноциду в українців зумовила політичний і моральний дискомфорт та роздвоєння національної свідомості сучасного українського суспільства", - ідеться в повідомленні Національного музею Голодомору-геноциду.

27 листопада у храмах ПЦУ та УГКЦ відбудуться панахиди за жертвами Голодомору.

у храмах ПЦУ та УГКЦ відбудуться панахиди за жертвами Голодомору. 27 листопада о 16:00 - всеукраїнська акція "Запали свічку пам’яті" на згадку про 10 млн 500 тис. українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом у 1932-1933 роках.

Скорботні молитви, церемонії покладання квітів і встановлення лампадок — всі ці заходи відбудуться на території Національного музею Голодомору-геноциду, біля Пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років на Михайлівській площі та інших пам’ятних місцях у Києві, містах і селищах і селах України.

Кожен в Україні може долучитися до збереження пам’яті та правди про Голодомор:

27 листопада о 16:00 у всій Україні відбудеться акція “Запали свічку пам'яті”: запаліть свічки та залиште їх на підвіконні в пам'ять про мільйони замучених голодом співвітчизників;

запишіть свідчення від родичів-очевидців Голодомору та передайте їх до музею (місцевого, краєзнавчого чи Національного музею Голодомору-геноциду);

віднайдіть старі світлини рідних людей;

передайте до музею артефакти 1920-1930-х років (сорочки, рушники, предмети побуту тощо).

Українці ніколи не забудуть, що Голодомор – це геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу на чолі з Йосифом Сталіним шляхом штучно створеного масового голоду з метою знищення українців та їхніх намагань збудувати самостійну, незалежну від Москви Українську Державу.

Після десятиліть нищення, Україна звелася на ноги і 1991-го поставила крапку в історії радянської "імперії". І нині Україна впевнено зупиняє спроби відродити цю імперію. Впевнено захищає свободу — свободу власну, свободу Європи! Бо ми народ, який не зламали геноцидом!