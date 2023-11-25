Запаліть свічку, щоб подарувати тепло бійцям: до роковин Голодомору в Україні запускають символічну акцію

Традиційно, 25 листопада в Україні вшановують жертв Голодомору. Українців закликають підтримати символічну акцію, запаливши свічку у вікні.

Про це пише Український інститут національної пам'яті.

Символ пам'яті, тепла та надії

Акція отримала назву "Пам'ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну". В інституті закликали українців:

зігріти теплом бійців, які захищають нас від ворога на фронті;

зробити донат на амуніцію, техніку та інвентар, які їм необхідні;

допомогти з плетінням маскувальних сіток чи виготовленням окопних свічок;

волонтерами надіслати дитячі листи і малюнки, сувеніри-обереги, смаколики й нашу віру у ЗСУ.

Нехай наша пам’ять, акцентують засновники акції, стане дієвою. Символом стала окопна свічка, адже живий вогонь – це символ пам'яті й тепла.

"Це надія. Надія на те, що нам вистачить сил вистояти та перемогти. Бо ми – народ-воїн. День пам'яті жертв Голодомору. Запали свічку пам'яті за вбитими голодом. Передай тепло, стань поряд із тим, хто нині бореться, аби більше цього ніколи не сталось", – підсумували в Українському інституті національної пам'яті.

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомору у 90-ті роковини трагедії.

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