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Запаліть свічку, щоб подарувати тепло бійцям: до роковин Голодомору в Україні запускають символічну акцію

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Запаліть свічку, щоб подарувати тепло бійцям: до роковин Голодомору в Україні запускають символічну акцію

Українців закликають запалити свічку до роковин Голодомору

Долучитися може кожен небайдужий.

Традиційно, 25 листопада в Україні вшановують жертв Голодомору. Українців закликають підтримати символічну акцію, запаливши свічку у вікні. 

Про це пише Український інститут національної пам'яті.

Символ пам'яті, тепла та надії

Акція отримала назву "Пам'ятай про жертв Голодомору. Підтримуй тих, хто бореться за Україну". В інституті закликали українців:

  • зігріти теплом бійців, які захищають нас від ворога на фронті;
  • зробити донат на амуніцію, техніку та інвентар, які їм необхідні;
  • допомогти з плетінням маскувальних сіток чи виготовленням окопних свічок;
  • волонтерами надіслати дитячі листи і малюнки, сувеніри-обереги, смаколики й нашу віру у ЗСУ. 

Нехай наша пам’ять, акцентують засновники акції, стане дієвою. Символом стала окопна свічка, адже живий вогонь – це символ пам'яті й тепла.

"Це надія. Надія на те, що нам вистачить сил вистояти та перемогти. Бо ми – народ-воїн. День пам'яті жертв Голодомору. Запали свічку пам'яті за вбитими голодом. Передай тепло, стань поряд із тим, хто нині бореться, аби більше цього ніколи не сталось", – підсумували в Українському інституті національної пам'яті. 

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські вшанували жертв Голодомору у 90-ті роковини трагедії.

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Дата публікації
Перегляди
358
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