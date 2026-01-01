Запальна ніч для окупантів: Україна атакувала стратегічні об’єкти в РФ і на ТОТ

Удари по стратегічних об’єктах окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ніч проти 1 січня Сили оборони України завдали серії точкових ударів по об’єктах воєнної та паливної інфраструктури Росії, а також по цілях на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч проти 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника», — йдеться в повідомленні.

Однією з уражених цілей став нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї. Ударні дрони влучили в об’єкт, після чого на території НПЗ виникла пожежа. Також підтверджено ураження установки підготовки нафти «Альметьєвська» в Татарстані. В Генштабі зазначають, що деталі наслідків наразі уточнюються.

Сили оборони одночасно завдали ударів по низці військових об’єктів на тимчасово окупованій території Донецької області. В районі Донецька знищено склад, де ворог зберігав ударні безпілотники типу «Шахед»/«Герань». Інформація про масштаби наслідків уточнюється.

Поблизу селища Шевченко українські військові уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2».

У районі Іловайська підтверджено ураження складу пально-мастильних матеріалів 51-ї армії окупаційних військ. На місці зафіксовано загоряння.

У районі Авдіївки Сили оборони знищили командно-спостережний пункт штурмового підрозділу 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії РФ.

«Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України», — додали в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня у Росії заявили про атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод — на території підприємства спостерігається пожежа.