ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
2 хв

Запальна ніч для окупантів: Україна атакувала стратегічні об’єкти в РФ і на ТОТ

Нічна атака України вдарила по слабких місцях РФ — нафті та військових об’єктах. Генштаб підтвердив ураження НПЗ і складів БпЛА окупантів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Удари по стратегічних об’єктах окупантів

Удари по стратегічних об’єктах окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У ніч проти 1 січня Сили оборони України завдали серії точкових ударів по об’єктах воєнної та паливної інфраструктури Росії, а також по цілях на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч проти 1 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника», — йдеться в повідомленні.

Однією з уражених цілей став нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї. Ударні дрони влучили в об’єкт, після чого на території НПЗ виникла пожежа. Також підтверджено ураження установки підготовки нафти «Альметьєвська» в Татарстані. В Генштабі зазначають, що деталі наслідків наразі уточнюються.

Сили оборони одночасно завдали ударів по низці військових об’єктів на тимчасово окупованій території Донецької області. В районі Донецька знищено склад, де ворог зберігав ударні безпілотники типу «Шахед»/«Герань». Інформація про масштаби наслідків уточнюється.

Поблизу селища Шевченко українські військові уразили російський зенітно-ракетний комплекс «Тор-М2».

У районі Іловайська підтверджено ураження складу пально-мастильних матеріалів 51-ї армії окупаційних військ. На місці зафіксовано загоряння.

У районі Авдіївки Сили оборони знищили командно-спостережний пункт штурмового підрозділу 68-го танкового полку 150-ї мотострілецької дивізії РФ.

«Сили оборони України продовжують вживати заходів для підриву воєнно-економічного та наступального потенціалу російських окупантів і примушення рф до припинення збройної агресії проти України», — додали в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня у Росії заявили про атаку безпілотників на Ільський нафтопереробний завод — на території підприємства спостерігається пожежа.

Дата публікації
Кількість переглядів
388
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie