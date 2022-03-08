"Запам'ятається на все життя": двоє нацгвардійців обвінчалися на бойових позиціях (фото)

"Запам'ятається на все життя": двоє нацгвардійців обвінчалися на бойових позиціях (фото)

Факт вінчання шлюбу засвідчили командир частини та військовий капелан.

Сьогодні, 8 березня, двоє нагвардійці обвінчалися на бойових позиціях.

Також читайте У пожежній частині на Одещині колеги влаштували весілля закоханим – фото

Про це повідомили у військовій частині Нацгвардії, де служе пара.

"Без тамади та фати, зате у колі бойових побратимів, і навіть у складі підрозділ територіальної оборони закохані створили нову сім'ю", - йдеться у повідолменні.

Військовий капелан благословив молодят на щасливе та сповнене Божою милістю життя, побажав їм бути гідними своїх обіцянок, вірними собі та своїй державі.

Весілля нацгвардійців, фото / Нацгвардії

"Мене переповнюють емоції. Знаю, що весілля пройшло не так, як планувалось, але воно запам'ятається на все життя. І коли ми переможемо, то збиремо всіх близьких та родичів, щоб відсвяткувати перемогу та весілля", – поділилась наречена.

Факт вінчання шлюбу засвідчив також командир частини.

Весілля нацгвардійців, фото / Нацгвардії

Нагадаємо, в Україні після нападу РФ побралося 4 тис. пар, а на світ з'явилося 4,3 тис. немовлят/