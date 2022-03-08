"Запам'ятається на все життя": двоє нацгвардійців обвінчалися на бойових позиціях (фото)

Факт вінчання шлюбу засвідчили командир частини та військовий капелан.
Сьогодні, 8 березня, двоє нагвардійці обвінчалися на бойових позиціях.
Про це повідомили у військовій частині Нацгвардії, де служе пара.
"Без тамади та фати, зате у колі бойових побратимів, і навіть у складі підрозділ територіальної оборони закохані створили нову сім'ю", - йдеться у повідолменні.
Військовий капелан благословив молодят на щасливе та сповнене Божою милістю життя, побажав їм бути гідними своїх обіцянок, вірними собі та своїй державі.
"Мене переповнюють емоції. Знаю, що весілля пройшло не так, як планувалось, але воно запам'ятається на все життя. І коли ми переможемо, то збиремо всіх близьких та родичів, щоб відсвяткувати перемогу та весілля", – поділилась наречена.
Факт вінчання шлюбу засвідчив також командир частини.
Нагадаємо, в Україні після нападу РФ побралося 4 тис. пар, а на світ з'явилося 4,3 тис. немовлят/