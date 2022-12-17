Запам'ятайте ці лайфгаки і випічка не підгорить: як пекти в газовій духовці

Що робити, якщо підгорає пиріг чи інша випічка? Існує шість простих лайфгаків, які допоможуть забути про цю проблему. ТСН.ua розповідає, як пекти в газовій духовці.

Наверху рум'яна, а зверху чорна та підгорівша. Такі ситуації часто трапляються з випічкою, якщо готувати її в газовій духовці, особливо в старій моделі. Це пояснюється конструкцією плити, адже вона починає нагріватися знизу. Існує шість простих способів, які допоможуть вам забути про цю проблему і зробити нагрів всередині більш рівномірним.

За допомогою солі

В Мережі цей спосіб має чимало позитивних відгуків. Для нього потрібно взяти непотрібне деко та розсипати на ньому товстим рівномірним шаром сіль, а потім поставити на найнижчий рівень духовки. Завдяки солі нагрівання стане рівномірнішим.

Головна перевага такого методу — багаторазовість. Ви можете один раз насипати сіль в деко, а потім кожного разу ним користуватися.

Миска з водою

Щоб пироги, запіканки чи коржі на торти готувалися рівномірно, під деко з випічкою також ставлять миску з водою. Звичайно, можна використовувати ємність, яка підходить для запікання. Вода забере надлишок жару. Однак в цього методу є один недолік — вам доведеться періодично заглядати в духовку, щоб перевірити, чи випічка все ж не підгоріла.

Як пекти з фольгою

Низ випічки не підгорить, якщо деко, де вона викладена, просто поставити на один рівень вище в духовці. Якщо ви переживаєте, що тепер може почорніти верх, не бійтесь. Щоб цього не сталося, просто прикрийте її зверху фольгою.

Пригодиться стара чавунна сковорідка

На нижній рівень в духовці можна поставити стару чавунну сковорідку, якою ви вже не будете користуватися. Цей матеріал без проблем переносить високі температури. Сковорідка візьме надлишок температури на себе. А ще цей спосіб ви можете комбінувати з іншими. Наприклад, насипати на дно сіль чи налити води.

Використовуйте два дека

Якщо ви будете випікати в двох деках, випічка точно не підгорить. Просто під деко, в якому ви виклали випічку, поставте ще одне порожнє. Зайвий жар воно візьме на себе.

Візьміть цеглу

Хоч цегла і не надто елегантний спосіб, але він досить ефективний. Якщо ви не знаєте, як пекти в газовій духовці, щоб низ випічки не підгорав, варто просто покласти на дно дві цеглини. Нагрівання буде рівномірним.

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