Запам'ятайте ці нюанси: як правильно знімати показання лічильника газу

Лічильники газу мають різні відлікові пристрої. Тому потрібно знати, як правильно знімати показання лічильника газу. Адже подавати їх потрібно щомісяця. Читайте просту інструкцію в матеріалі ТСН.ua.

В деяких громадян України, які вперше зіткнулися з необхідністю подати показання газового лічильника, можуть виникнути певні труднощі. Насамперед, потрібно визначити, який саме тип відлікового пристрою має лічильник, що встановлений у вас: механічний чи електронний.

Механічний лічильник газу

Основною відмінністю є барабан з цифрами, який розташований на панелі. Число тут поділене на дві частини комою. А показники лічильника потрібно записувати зліва направо.

Якщо бачите, що число розділяється комою, тоді цифри після неї записувати не потрібно. Нулі зліва перед числом також не вказують. Якщо ж число не розділене комою, тоді його потрібно записувати повністю.

Електронний газовий лічильник

Електронний газовий лічильник: як правильно подавати показання лічильника газу? / Фото: Фото з відкритих джерел

Як і у випадку з механічним приладом, число тут розділене комою на дві частини. Також замість коми може використовуватися червона крапка.

Щоб зняти показання, потрібно записати цифри зліва (без нулів спочатку та цифр після коми чи червоної крапки).

До якого числа подаються показання лічильника газу

Фіксувати показання лічильника газу в Україні за місяць, що минув, рекомендовано 1 числа поточного місяця. В основному показання передають постачальнику газу від 1 до 5 числа поточного місяця за місяць, що минув. Однак краще уточнити дату у свого постачальника.

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