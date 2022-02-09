"Запаркувався": у Миколаєві автівка влетіла у паркан і застрягла (фото)

"Запаркувався": у Миколаєві автівка влетіла у паркан і застрягла (фото)

Водія на місці події не було.

У Миколаєві автомобіль Opel врізався в паркан приватного житлового будинку.

Відповідне фото опублікували очевидці у Viber-каналі “ДТП та дороги Миколаєва та області”.

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"Запаркувався" і пішов. Може, хто знає водія? Його шукають”, – підписав фото автор.

Легковий автомобіль після аварії застряг в огорожі. На місці інциденту водія не було. Правоохоронцям доведеться провести розслідування та встановити особу водія.

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