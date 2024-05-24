Чергова скандальна заява: Арестович вказав, як мобілізація руйнує економіку України

На ринку праці Україні катастрофічно не вистачає робочих рук.

Через неправильно організований процес мобілізації, Україна опиниться у критичній ситуації вже наступної осені.

Таку думку висловив колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він заявив, що влада не може правильно організувати процес мобілізації, через що сильно страждає економіка.

Таким чином він прокоментував інформацію, що на ринку праці Україні катастрофічно не вистачає робочих рук.

"Бізнес закривається, переїжджає, працівники бояться виходити працювати, масові звільнення, у сфері послуг різке скорочення кількості клієнтів, структурні зрушення над ринком праці, в демографії, у виробництві", - заявив Арестович.

Він додав, що, на його думку, запас міцності вичерпується десь до жовтня.

Нагадаємо, раніше Арестович заявляв, що реальне закінчення війни в Україні можливе лише після того, як Кремль остаточно відмовиться від спроб нав'язувати українцям свою політичну волю силою.

Крім того, ми раніше інформували, що Арестович вважає, що інтеграція України до ЄС і НАТО насправді є спробою влади перекласти відповідальність за ухвалення стратегічних рішень щодо долі держави на Брюссель та Вашингтон.

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