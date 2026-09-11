Запас продуктів на випадок кризи: скільки круп і макаронів варто зберігати вдома

Запас продуктів / © Credits

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Закуповувати десятки кілограмів їжі «на про запас» без точного розрахунку — неефективно, оскільки продукти мають обмежений термін придатності. Раціональний стратегічний запас варто формувати на основі реального щомісячного споживання вашої родини.

Про це в етері «Київ24» розповіла експертка з харчування Наталія Козак.

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«Не варто купувати десятки кілограмів продуктів без розрахунку — запас потрібно формувати з урахуванням терміну придатності та реального споживання родини. Оптимально мати приблизно подвоєний місячний запас круп, макаронів і рису, а також додати продукти з білком, зокрема консерви», — зазначила експертка.

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Такий підхід дозволить уникнути псування харчів та забезпечить повноцінний раціон у разі надзвичайних ситуацій.

Ворог б’є по складах із продуктами: які наслідки

Нагадаємо, російські атаки на склади та логістичні об’єкти з продуктами можуть спричиняти лише тимчасові перебої з окремими товарами, але загрози голоду чи масштабного дефіциту в Україні немає. Наслідки ударів залежать від можливості швидкої заміни знищеного товару через інші маршрути постачання, тому найімовірнішим наслідком є лише локальний брак певних позицій.

За словами кандидата економічних наук та експерта аналітичного центру «Обʼєднана Україна» Олексія Уса, український ринок здатен оперативно перебудовувати ланцюги постачання внутрішньої продукції. Проте із заміною імпортних товарів ситуація може бути складнішою, якщо пошкоджень зазнають ключові точки їхнього зберігання або розподілу.

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