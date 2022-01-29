Запаси крові біля українського кордону: в Міноборони спростували фейк

В українському оборонному відомстві назвали таку дезінформацію елементом інформаційно-психологічної війни.

У Міністерстві оборони України відреагували на повідомлення ЗМІ про те, що Росія нібито стягує до кордону з Україною запаси крові та медобладнання.

У суботу, 29 січня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй Facebook-сторінці назвали такі новини “фейковими”.

“Ця інформація не відповідає дійсності. Такі “новини” є елементом інформаційно-психологічної війни. Мета такої інформації поширити паніку і страх в нашому суспільстві", - написала вона.

Раніше агентство Reuters з посиланням на три американські джерела повідомило, що до російських військових підрозділів біля кордону України збільшили поставки запасів крові та інших медичних матеріалів для допомоги пораненим. Таку підготовку називали одним із ключових показників можливої ескалації конфлікту.

Нагадаємо, у Росії заявляють, що війська та авіація Західного військового округу нібито завершили планову перевірку боєготовності та повертаються до місць базування.

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