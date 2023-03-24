"Запаси майже закінчилися": в Україні очікується зліт цін на один із основних овочей

В Україні прогнозують зліт цін на на цибулю. Зазначається, що вартість буде підвищуватися аж до середини травня.

Про це розповіла директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва в коментарі OBOZREVATEL.

За її словами, ціни на цибулю "б'ють усі рекорди".

"Запаси цибулі у сховищах українських фермерів вже майже закінчилися. Через це тенденція подорожчання цибулі на українському ринку збережеться протягом березня-квітня", – розповідає вона.

Експертка додає, що більшість українських фермерів, які вирощують цибулю, не мають професійного обладнання для її зберігання.

"Ті, хто має професійні сховища, можуть реалізовувати продукт і зараз, навесні, коли ціни вищі. Але цього року через війну, обстріли Росією стратегічної інфраструктури, енерго та агрооб’єктів значно збільшилися і виробничі витрати українських фермерів. Через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше", – підкреслила Звєрєва.

Також відомо, через перебої з електроенергією урожай на зберіганні в сховищах почав псуватись швидше. До того ж наразі існує глобальний дефіцит цибулі, бо деякі країни ввели експортні обмеження для захисту локальних ринків.

Раніше стало відомо, що в Україні за рік на 20,2% здорожчали товари та послуги з охорони здоров'я. Зросла як вартість препаратів, так і амбулаторних послуг.