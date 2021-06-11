Запаслися печатками і штампами: під Запоріжжям намагалися створити фейкову міську раду

На Запоріжжі СБУ заблокувала створення псевдоміськради".

У Запорізькій області у Гуляйполі намагалися створити ще одну міськраду. Спроби такого народовладдя припинила СБУ.

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Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Зазначається, що СБУ разом із Нацполіцією заблокували спробу створення псевдодержавного утворення "Гуляйпільська міська рада", яку ініціював прибічник ідеології так званого "псевдонародовладдя".

Учасники псевдоутворення пропагували невизнання діючої української влади, закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади та агітували місцевих жителів приєднуватися до "руху".

"Для легалізації повноважень було проведено збори, на яких обрали "міського голову" і "депутатів" фейкового органу місцевого самоврядування. Під час обшуків правоохоронці вилучили у "депутатів" і "міського голови" печатки та штампи так званих "органів місцевого самоврядування", протоколи зібрань активістів, компʼютерну техніку та інші предмети і документи", - повідомили у пресслужбі СБУ.

Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.

Нагадаємо, що у Черкасах судять чоловіка, який поширив у соцмережі картинку з закликом про повалення влади.

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