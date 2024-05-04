Заперечували воєнні злочини РФ: у Житомирі СБУ виявила трьох вчителів ліцею, які поширювали прокремлівські наративи

Фігурантами виявились двоє учителів фізичної культури та викладач іноземної мови одного з професійних ліцеїв Житомира.

На Житомирщині Служба безпеки України продовжує викривати ворожих агітаторів, які поширюють кремлівську пропаганду.

Про це повідомляє Управління СБУ у Житомирській області.

Зокрема, слідчі та оперативники спецслужби зібрали беззаперечні докази поширення трьома викладачами навчального закладу в обласному центрі прокремлівських наративів.

Фігурантами виявились двоє учителів фізичної культури та викладач іноземної мови одного з професійних ліцеїв Житомира.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один із них – 35-річний житомирянин – категорично заперечував воєнні злочини і звірства російських військових під час тимчасової окупації Київщини. Натомість він переконував у т.зв. постановочності звільнення українськими захисниками окупованих територій.

Також зловмисник стверджував, що обмежувальні політичні та економічні санкції, введені світовою спільнотою щодо РФ у зв’язку зі збройною агресією проти України, є несправедливими і необґрунтованими.

В унісон "виступав" і його 57-річний колега-уродженець Росії, запевняючи присутніх у «бутафорності та несправжності» звільнення українських міст від агресора.

Крім того, він звинувачував саме наших захисників у порушенні правил ведення війни і вчиненні воєнних злочинів, серед іншого заперечуючи, що будівлю ліцею №25 у Житомирі зруйновано російською ракетою.

Збройну агресію Росії щодо України вчитель фізкультури іменував «успішним бліцкригом» і трактував як «вимушену та закономірну».

Аналогічну думку насаджував оточенню і 47-річний викладач іноземної мови.

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Серед іншого, він також привселюдно перекладав відповідальність та вину за знищення цивільної інфраструктури нашої держави на українських військовослужбовців.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру у виправдовуванні та запереченні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Документування протиправної діяльності проводили співробітники та слідчі СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала мешканця Синельниківського району Дніпропетровської області, який збирав розвіддані про оборону регіону та передавав їх російським спецслужбам.

Крім того, ми раніше інформували, що СБУ затримала колаборанта з Херсона, який намагався втекти до Придністровʼя.

Також раніше повідомлялося, що настоятеля однієї з парафій УПЦ МП Лиманської громади Донецької області засудили до 7 років позбавлення волі за співпрацю з російськими окупантами.

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