Заперечував агресію РФ та вихваляв терористів: СБУ повідомила підозру настоятелю УПЦ МП

Служба безпека України повідомила про підозру настоятелю храму УПЦ (МП) на Вінниччині. Він заперечував збройну агресію Росії та виправдовував тимчасову окупацію частини України.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний повторював наративи Кремля про "громадянську війну" в нашій державі та вихваляв ексватажків терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка, "Гіві" та "Моторолу".

Настоятель МП намагався дискредитувати українських військових та ображав релігійні почуття представників різних конфесій, зокрема, поширював "авторські" коментарі. Для цього він використовував публікації з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ.

Крім того, протоієрей розповсюджував антиукраїнську агітацію під час проповідей та спілкування з прихожанами церкви.



"При обшуках за місцем проживання клірика виявлено мобільні телефони та комп’ютери із доказами підривної діяльності на користь РФ. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його злочинної діяльності проти нашої держави", - вказано у повідомленні.

Що загрожує настоятелю МП

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників);

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

СБУ вдалося встановити його місце перебування та затримати.

СБУ викрила настоятеля УПЦ МП

Наразі йому обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів.

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