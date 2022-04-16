Заперечував війну і звинувачував ЗСУ в обстрілах: на Житомирщині виявили колаборанта

Заперечував війну і звинувачував ЗСУ в обстрілах: на Житомирщині виявили колаборанта

На чоловіка за його антиукраїнські висловлювання поскаржилися місцеві мешканці.

Служба безпеки України виявила у Житомирській області колаборанта: стверджував, що обстріли українських міст та сіл російськими окупантами - це фейк.

Про це повідомила пресслужба СБУ області.

Зазначається, що чоловік переконував мешканців своєї територіальної громади у тому, що ракетно-бомбові обстріли їхнього та навколишніх населених пунктів здійснюють не російські “визволителі”, а українські військові — ЗСУ. Мовляв, інформація про обстріли — це фейки, які поширюють на замовлення української влади.

Місцеві мешканці поскаржилися до спецслужби на антиукраїнську позицію сусіда. СБУ провела перевірку і повідомила чоловікові про пізодру за статтею “колабораційна діяльність”.

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Своєю чергою, в Житомирській обласній прокуратурі повідомили, що у колабораційній діяльності підозрюють 48-річного приватного підприємця.

“Для пропаганди своїх поглядів прихильник рашистів використовував публічні місця. Зокрема, у центрі села, неподалік магазину та будинку культури, де завше людно, підозрюваний “роз’яснював”, що в Україні не війна, а проведення Російською Федерацією “спеціальної військової операції”, - йдеться у повідомленні прокуратури.

У поліції зазначили, що провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка та вилучили ймовірні свідчення його протиправної діяльності.

Як повідомлялося, на блокпосту в Житомирській області патрульні затримали підозрілу особу в маршрутці. Пасажирка робила фото блокпоста. Під час перевірки у її мобільному правоохоронці виявили фото та відео укріплень, військових об'єктів та об'єктів, які зазнали обстрілів армії Російської Федерації.

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