“Запевняв, що змінився на обличчі”: у Рівному чоловік спробував скласти іспит з водіння замість сусіда

Мешканець Рівненщини вирішив допомогти сусідові та скласти за нього практичний іспит з водіння.

У Рівному чоловік намагався скласти практичний іспит з водіння замість свого сусіда.

Про це розповіли у Сервісному центрі МВС в Рівненській області.

До сервісного центру МВС Рівного звернувся мешканець одного із сіл Рівненського району, аби здати практичний іспит з водіння.

Він надав всі необхідні документи: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, медичну довідку. Та от замість своїх чоловік узяв сусідські документи. На таку авантюру він наважився через "благі наміри" – виручити знайомого і допомогти товаришеві отримати посвідчення водія.

Адміністратори Сервісного центру відразу викрили обдурювача, глянувши лише на фото в паспорті.

"Й хоча чоловік намагався довести, що за 8 років трохи змінився на обличчі та й світлина вже давня, проте все ж довелося спілкуватися з поліцією", – йдеться в повідомленні.

У коментарі "Суспільному" речниця Сервісного центру МВС в області зауважила, що від 2019 року це перший такий випадок у сервісних центрах МВС в області, коли громадянин прийшов складати практичний іспит з водіння замість іншого.

"Якщо подивитися на паспорт, видно, що людина не схожа. Коли його перепитали, який ваш рік народження, то він навіть правильно рік не сказав. Були випадки, що приходили з підробленими медичними довідками, з підробленими водійськими посвідченнями та хотіли замінити на новий зразок. Такі випадки були, а це – вперше. Якщо такі факти виявляємо, то одразу викликаємо поліцію", – зазначила вона.

Нагадаємо, що ВР дозволила майбутнім водіям вчити теорію самостійно без автошколи.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінилися правила реєстрації авто.

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