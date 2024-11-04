Запхала у рот палицю і била кропивою: на Тернопільщині через молитву бабуся катувала онука

У Тернопільській області до 1 року іспитового терміну засудили бабусю, яка побила свого онука, бо дитина не змогла вивчити молитву.

Про це йдеться у вироку Кременецького районного суду від 31 жовтня 2024 року.

За даними суду, 18 вересня 2022 року бабуся наказала онуку вивчити молитву, проте дитина цього не зробила. Тоді доросла жінка вирішила покарати дитину: вона била онука кропивою, а тоді "взяла дерев`яну палицю, силоміць розтиснула щелепу малолітнього, вставила її у ротову порожнину дитини та душила потерпілого протягом кількох хвилин".

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона зазначила, що "онук її не слухався, а тому вона його покарала". За словами підсудної, їй соромно за свій вчинок. Жителька Тернопільщини зазначила, що тепер онуки живуть з її донькою окремо, проте часто її відвідують.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 127 КК України та засудив до 1 року іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, на Рівненщині жорстоко познущались з 2-річного хлопчика.

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