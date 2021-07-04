Запідозрили у наркотичному сп'янінні: нардепа Брагара, який пропонував продати собаку за газ, зупинили патрульні

Запідозрили у наркотичному сп'янінні: нардепа Брагара, який пропонував продати собаку за газ, зупинили патрульні

Патрульні стверджують, що депутат та його помічник погрожували їм. Своєю чергою Брагар вирішив написати заяву на правоохоронців.

Народного депутата від "Слуги народу" Євгена Брагара за кермом автомобіля Toyota Camry зупинила патрульна поліція. Нардепа запідозрили у наркотичному сп’янінні та запропонували йому пройти медичне обстеження.

Про це повідомляє Новини. LIVE.

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"Слугу народу" зупинили через непідсвічений державний номер на автомобілі. Проте під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар може перебувати у стані наркотичного сп’яніння. Йому запропонували здати аналізи на вміст наркотиків у крові. Також у нардепа забрали водійське посвідчення.

Патрульні стверджують, що депутат та його помічник погрожували їм. Своєю чергою Брагар вирішив написати заяву на правоохоронців у Дарницькому управлінні поліції.

На сторінці в Facebook він виклав власну версію подій. "Слуга народу" запевняє, що копи, зупинивши його, не представилися і одразу стали грубіянити та вимагати хабар.

"Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто перебуваю у стані наркотичного сп’яніння (яке на відміну від алкогольного сп’яніння перевіряється досить довго). Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який побачивши мене одразу сказав, що я тверезий, але у зв’язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів", — написав Брагар.

Нардеп зробив паралельний тест, у якому начебто підтвердили, що Брагар був тверезий.

Зазначимо, що машина Toyota Camry, за кермом якої був скандальний "слуга народу", зареєстрована не на Євгена Брагара, а на Михайла Лисенка. Хто це такий та яке відношення має до депутата - невідомо.

Раніше повідомлялося, що Брагар купив собі нерозмитнений Mercedes на польських номерах — так звану "євробляху". Він зізнався, що це його перший автомобіль.

Нагадаємо, Євгеній Брагар прославився своїм зверненням до пенсіонерки, якій порадив "продати собаку елітної породи", щоб заплатити за комунальні послуги.

Після цього у соціальних мережах спалахнуло жваве обговорення поради. Розкритикували слова народного обранця і у "Слузі народу".

Як користувачі соцмереж відреагували на пропозицію Євгенія Брагаря продати пенсіонерці собаку

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