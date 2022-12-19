Запікати чи варити: як правильно готувати буряк, щоб він був корисним для здоров'я

Буряк — найголовніший овоч для багатьох українців. Він містить багато мікроелементів та вітамінів. Як готувати буряк правильно, щоб він зберігав всі свої корисні властивості? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Запікати чи варити

Буряк найчастіше споживають в борщі або в різноманітних салатах, наприклад в "Оселедці під шубою". Однак, виявляється, овоч найбільш корисний тоді, коли його їдять як самостійну страву. Тому краще не перемішувати цей продукт з іншими. Так ви збережете більшу кількість його вітамінів та мікроелементів.

Також варто дізнатися, який буряк корисніше їсти взимку: варений чи запечений?

Якщо ви його відварите, велика частина його корисних речовин, звичайно, залишиться. Щоб приготувати овоч, його потрібно ретельно помити, покласти у каструлю з водою (рідина повинна повністю закривати буряк) і варити 30-40 хвилин. Час від часу можете перевіряти готовність за допомогою ножа: якщо лезо легко увійшло всередину, він готовий.

Однак варто пам'ятати про один важливий нюанс варіння: майже вся його користь залишається у воді, яку ви потім зливаєте. Якщо у борщі мікроелементи і вітаміни залишаються, то в салатах їх дуже мало.

Тому дієтологи радять все ж запікати буряк, щоб зберегти його корисні речовини. Для цього овоч потрібно добре вимити, загорнути в харчову фольгу і поставити у розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин.

Дуже важливо, щоб корнеплід не пустив сік, тому що деко потім буде досить важко вимити.

Запікання ще й можна назвати більш практичним способом. Адже вам не потрібно постійно стояти біля каструлі і дивитися, щоб вода не витекла на плиту.

Коли буряк готовий, його потрібно очистити, натерти на дрібну тертушку, приправити олією, сіллю та перцем за смаком. Смачним поєднанням також вважається запечений буряк, порізаний кубиками, з такими ж шматочками солоної фети.

Буряк: користь та шкода популярного коренеплоду

Головна корись буряка в його протизапальних та антиоксидантних властивостях. Він також містить велику кількість клітковини і інших поживних речовин, зокрема, магнію, калію, кальцію та вітаміну А.

За допомогою буряка можна знизити ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи деменцію, деякі проблеми з серцем, діабет 2 типу.

Особливістю коренеплоду також в тому, що до його складу входить беталаїн. Ця поживна речовина більше не міститься в жодному фрукті чи овочі.

Незважаючи на всю користь буряка, деяким людям все ж варто обмежити його споживання. А все через його хімічний склад. Обмеження, насамперед стосуються людей, які мають:

остеопроз (схильність до нього) — буряк заважає кальцію засвоюватися;

цукровий діабет — до складу буряка входить велика кількість цукру;

сечокам'яна хвороба — в овочі міститься щавлева кислота;

хронічні проноси — він має виражений проносний ефект.

В усіх інших випадках буряк не лише можна, але й потрібно включати до свого щоденного раціону.