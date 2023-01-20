"Запитав, хто я? Він відповів: "Тато": історія батька, який повертає до життя травмованого сина (фото)

Вже п'ять місяців 34-річний захисник із Шостки Віталій Шумей перебуває у госпіталі. Щодня поруч з ним перебуває та розмовляє 64-річний батько Сергій, колишній військовий у відставці. Чоловік фактично повертає до життя сина, який переніс важкі операції.

Історію воїна та його батька розповіло видання Associated Press.

"Останні п'ять місяців я постійно був з ним, поруч, поруч, поруч. Я нікуди не виходжу - за винятком як покурити", - розповідає батько Сергій.

Віталій служив командиром зенітно-ракетного комплексу дальнього радіуса дії. У серпні 2022-го отримав поранення на Донбасі, в Адвіївці. Снаряд влучив у його бліндаж та спрацював з іншими вибухівками. Вибух завдав захисникові чимало поранень. Зокрема, мінно-вибухову травму, вогнепальне уламкове черепно-мозкове поранення, забій головного мозку, гематоми. Медики сумнівалися, що захисник прийде до тями, адже його черепно-мозкові травми були дуже серйозними.

Фото з відкритих джерел.

Зараз захисник перебуває у шпиталі в Чернігові. Віталій, здається, інколи усвідомлює, де перебуває. Він кліпає очима і може ковтати. Значною мірою чоловік нерухомий. Втім, наприкінці грудня Віталій почав ворушити пальцями на ногах.

Батько налаштований будь-що поставити сина на ноги: "Ми бачимо певний прогрес, стаємо на ноги. Це моя думка".

Фото: Associated Press

Він годинами перебуває біля ліжка пораненого сина, розповідає новини з фронту, читає книжки та повідомлення підтримки від українців: "Тримайся за життя! Ти нам дуже потрібен!", "Ти сильний! Ти впораєшся!". За словами Сергія, по щоках Віталія котяться сльози, коли він читає слова вдячності та підтримки від небайдужих українців.

Нещодавно Віталій почав відповідати, каже батько: "Я почав його запитувати: "Ти знаєш, хто я?". Він відповів: "Тато".

Фото: Associated Press

Турботу про сина Сергій вважає своїм внеском у бойові дії. "Я поставлю його на ноги. Це моя мрія", - наголошує батько українського захисника.

Як повідомлялося, "госпітальєрка" 25-річна парамедикиня Катерина Галушка на псевдо "ООН" розповіла про біль втрат, страхи і виклики та гендерні стереотипи на війні.

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