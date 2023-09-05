"Запити від воїнів будуть у керівництва та партнерів, буде нове постачання": звернення Зеленського

Вище керівництво має окреслити пріоритетні позиції з військовими.
Впродовж двох днів верховний головнокомандувач України був на Донбасі та у Запорізькій області. Він завітав до 13 бойових бригад.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні, 5 вересня.
Що вдалося зробити
Як відзначив український лідер, він провів цей день разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Вони поспілкувалися з командирами бригад та батальйонів. Крім того, президент нагородив наших воїнів та подякував бойовим медикам.
"Всі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників. Буде нове постачання", – акцентував президент.
Лідер запевнив, що буде нове виробництво нашої зброї. Важливо також окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій.
"Те, що треба зробити. Зробимо!", – підсумував Володимир Зеленський.
Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької обласної державної адміністрації. Тепер він має очолити Антимонопольний комітет.
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