Запізнення 7 потягів через знеструмлення: в "Укрзалізниці" надали новий графік руху

В "УЗ" надали графік запізнень та гарантували всі пересадки на найближчі рейси пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години.

В Україні станом на 22:30 5 грудня через знеструмлення внаслідок ракетного удару запізнюються сім потягів. Відомий вже і час запізнення.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Так, затримуються наступні рейси:

№711/712 Краматорськ — Київ (+4 год 27 хв);

№191/192 Одеса — Краматорськ (+2 год 57 хв);

№91/92 Одеса — Харків (+2 год 57 хв);

№35/36 Одеса — Перемишль (+2 год 07 хв);

№37/38 Одеса — Ужгород (+2 год 03 хв);

№25/26 Одеса — Рахів (+1 год 23 хв);

№235/236 Одеса — Чернівці (+1 год 23 хв).

Пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Залізної фортеці" на вокзалі, смачний чай та всі необхідні пересадки на найближчі рейси.

Напередодні в "Укрзалізниці" повідомили, як курсуватимуть потяги в разі атаки РФ.

Нагадаємо, черговий ракетний удар Росії по Україні 5 грудня відбувся після майже двотижневого затишшя.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат попереджав, що окупанти можуть застосувати кілька хвиль атак.

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