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Запізнення 7 потягів через знеструмлення: в "Укрзалізниці" надали новий графік руху

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Запізнення 7 потягів через знеструмлення: в "Укрзалізниці" надали новий графік руху

Фото: Associated Press

В "УЗ" надали графік запізнень та гарантували всі пересадки на найближчі рейси пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години.

В Україні станом на 22:30 5 грудня через знеструмлення внаслідок ракетного удару запізнюються сім потягів. Відомий вже і час запізнення.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Так, затримуються наступні рейси:

  • №711/712 Краматорськ — Київ (+4 год 27 хв);
  • №191/192 Одеса — Краматорськ  (+2 год 57 хв); 
  • №91/92 Одеса — Харків (+2 год 57 хв); 
  • №35/36 Одеса — Перемишль (+2 год 07 хв); 
  • №37/38 Одеса — Ужгород (+2 год 03 хв); 
  • №25/26 Одеса — Рахів (+1 год 23 хв); 
  • №235/236 Одеса — Чернівці (+1 год 23 хв).

Пасажирам, які прибуватимуть після настання комендантської години, гарантуємо тепло "Залізної фортеці" на вокзалі, смачний чай та всі необхідні пересадки на найближчі рейси.

Напередодні в "Укрзалізниці" повідомили, як курсуватимуть потяги в разі атаки РФ.

Нагадаємо, черговий ракетний удар Росії по Україні 5 грудня відбувся після майже двотижневого затишшя. 

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат попереджав, що окупанти можуть застосувати кілька хвиль атак.

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Дата публікації
Перегляди
274
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