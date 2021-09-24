Запізнилась на урок: у Кривому Розі директорка школи довела ученицю до гіпертонічного кризу - депутат

Запізнилась на урок: у Кривому Розі директорка школи довела ученицю до гіпертонічного кризу - депутат

У школі через інцидент проведуть службове розслідування.

У м. Кривий Ріг Дніпропетровської області госпіталізували школярку нібито після того, як на неї через запізнення накричала директорка школи.

Також читайте Знущався з учнів та вчителів: у Харківській області школяра звинуватили у булінгу

Про це повідомив депутат райради Юрій Понькін на своїй сторінці в Facebook.

За словами депутата, інцидент стався у школі №48 м. Кривий Ріг. Там учениця 8 класу через проблеми із транспортом запізнилась на урок, який проводила директорка школи. Депутат з посиланням на матір дівчинки зазначає, що це роздратувало педагогиню і вона орієнтовно 10 хвилин кричала на школярку. Після цього дівчинці стало зле.

"Моральний тиск призвів до підняття тиску у дівчини, на перерві класна керівниця помітила тремор в тілі учениці та відвела до медика. Тиск 140/90, дали пігулку, не допомогло, викликали швидку. Тут треба додати, що дівчина має хронічні захворювання, про які педагогічному складу відомо", - написав Юрій Понькін.

Депутат зазначив, що він звернувся до органів місцевого самоврядування через інцидент у школі.

Депутат Криворізької міської ради Олег Подкопаєв у коментарі до допису зазначив, що ситуація в школі №48 24 вересня розглядалась на засіданні постійної депутатської комісії із питань освіти та науки Криворізької міської ради.

"Комісія прийняла рішення про проведення службового розслідування", - наголосив Олег Подкопаєв.

ТСН.ua намагався отримати коментар у дирекції школи, проте телефони, вказані на сайті навчального закладу, недійсні. Ми також готові опублікувати думку іншої сторони конфлікту.

Нагадаємо, що у Полтаві дитину госпіталізували просто з шкільного уроку до лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалось.

Новини України: в Запорізькій області набирає обертів скандал через булінг у школі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання