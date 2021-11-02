Запізнився, курив у салоні і обурювався через маску: нетверезий українець спричинив затримку пасажирів літака з Туреччини до Харкова

Запізнився, курив у салоні і обурювався через маску: нетверезий українець спричинив затримку пасажирів літака з Туреччини до Харкова

Після приземлення порушника з літака виводила поліція.

У Харкові у аеропорту після прибуття літака з Туреччини затримали пасажирів. Все через те, що один із них курив у салоні.

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Про це в соцмережі розповіла одна з пасажирок літака Аріна.

За її словами, у аеропорту Харкова учора, 1 листопада, вночі у салоні затримали пасажирів літака, який прибув в Україну з Туреччини. Все через те, що один із чоловіків курив на борту.

У Туреччині виліт цього ж літака затримали через те, що "шукали" одного пасажира. Ним виявився пасажир-курець, і його буквально "занесли" в літак, бо він ледь тримався на ногах.

"Коли злетіли, старший стюард зробив зауваження одному з чоловіків, потім і тому, якого доправили нетверезим, бо він був без маски. Пізніше дівчина, яка сиділа з пасажиром, який запізнився, попросила її від нього відсадити. Згодом стюард підійшов до нього і спитав "Ви що, знову курили?" Ми опішили, а після приземлення почули: "Шановні пасажири, залишайтеся на своїх місцях до приїзду поліції", - розповідає пасажирка.

За її словами, у пасажира-курця вилучили паспорт і посадковий талон, а за 15 хвилин порушника з літкака забрала поліція. Також пасажирка зазначила, що нетверезий пасажир був на борту не один, а летів з товаришами, які теж впродовж польоту отримали не одне зауваження від стюардів.

Нагадаємо, що двоє громадян України побилися у літаку під час польоту з України в Польщу. Після приземлення прикордонники наказали порушникам негайно покинути літак. Один із них не схотів, тож його з літака вивели в кайданках.

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