Запізнився на поїзд і вкрав ВАЗ: подробиці курйозного злочину

За скоєне йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Молодик через запізнення на поїзд вирішив діставатися додому на чужому автомобілі.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

До відділення поліції №2 Миколаївського райуправління звернувся місцевий житель із заявою про викрадення авто марки ВАЗ 21011, яке він залишив біля залізничного вокзалу в Миколаєві.

Того ж дня до Баштанського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що неподалік міста, у балці, виявлено покинутий автомобіль.

Правоохоронці швидко встановили, що це саме той ВАЗ, який викрали напередодні.

Під час оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що до злочину причетний 20-річний мешканець Баштанки. Встановити особу зловмисника допомогли записи з відеокамер, під’єднаних до системи "Безпечне місто".

Наразі молодик затриманий, триває досудове розслідування.

Затриманий фігурант

Нагадаємо, у Миколаївській області поліція почала розслідування через жорстоке побиття 12-річної дівчинки підлітками.

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