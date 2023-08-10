"Запізнювався на поїзд після бою": журналістка обурена, що військового ЗСУ хотіли покарати за брудну форму

Такоє журналістка поскаржилася на неякісну та не за розміром військову форму.
Редакторка сайту "Доступ до правди", журналіста Леся Ганжа розповіла, що військова служба правопорядку (ВСП) пригрозила солдату ЗСУ, її другу, покаранням, бо він був у брудній формі після бойого завдання. Військовий не встигав на поїзд до рідних.
Про це вона розповіла у себе на сторінці у Facebook.
"Останнім часом ВСП лютує. Моєму другові пригрозили покаранням за те, що він був у брудній формі - запізнювався на поїзд з бойових. Йому сказали, що він ганьбить ЗСУ. Він - той, що з окопів, ганьбить тих, що чергують на вокзалі. І в мене є питання: нащо це робиться? Це диверсія, спрямована на розкол в армії? Чи це хтось вважає, що тих, хто добровільно воюють з перших днів війни й утримує себе в армії на свої бабки, можна загнати в стійло? Гадаю, що це хибна думка, але пропоную її обговорити", - йдеться у її дописі.
Також вона розповіла, що часто військову форму ЗСУ, яку видають, є не за розміром. Вона поскаржилася, що "пріоритетом є не солдат, якого треба одягнути, а комплект, який треба зберегти".
Щодо тканини, з чого зроблена форма, то вона груба та неякісна.
"Часто груба, в таку спеку натирає до крові. Гірше тої форми, що видають, самопали, які купують і привозять сюди деякі довірливі волонтери. Десь щось з чогось відшите. Ні, це не краще, ніж нічого. Це як китайський турнікет - гірше, ніж нічого. Як купую форму за свої, то тільки британка. Вона класна. М'яка, зручна. А якщо це серія комбат - мамадорога, це ж супер стайл. Я до чого: мультикам чи піксель - це не про колір, це про тканину, зручність і в підсумку - боєздатність", - зазначила Ганжа.
Як повідомляли раніше, Рада створила ТСК для розслідування зловживань у закупівлях.
Читайте також:
- СБУ попереджала: у Білорусі на Мозирському НПЗ сталася пожежа
- Кого Путін найбільше боїться у житті: відповів політолог
- У Німеччині заарештували урядовця за шпигунство на користь РФ – подробиці