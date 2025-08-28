Роберт Бровді "Мадяр" / © МАДЯР

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, який є етнічним угорцем, відповів очільнику МЗС Угорщини Петеру Сійярто на запроваджені до нього санкції через удари українських дронів по нафтопроводу «Дружба».

Свою відповідь угорському уряду він опублікував у своєму Telegram-каналі.

«Запхайте в д*пу, пане „танцюристе на кістках“, ваші санкції та обмеження на відвідування Угорщини. Я — українець, і прибуду на батьківщину мого батька вже після вас. Справжніх Мадярів в Угорщині вистачає і колись ви їм настоп*здите. А за обмеження Шенгену — не беріть на себе більше, ніж можете потягнути», — сказав «Мадяр».

Він наголосив, що руки угорських урядовців «по лікоть в українській крові», і пообіцяв пам’ятати про це.

Роберт «Мадяр» Бровді додав, що так звані «загрози суверенітету Угощини» через удари по нафтопроводу «Дружба», про які говорив Сіярто, є популізмом для місцевого люмпену.

«Маслаючи за нафтопровід „Дружба“, ви захищаєте не суверенітет Угорщини, а власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та шахедами по мирних містах України», — наголосив він.

Нагадаємо, 18 серпня Сили безпілотних систем України завдали удврів по нафтоперекачувальній станції «Нікольське» у Тамбовській області Росії. Ця станція є частиною нафтопроводу «Дружба», яким транспортується російська нафта до Європи

У ніч проти 22 серпня стало відомо, що дрони-камікадзе 14 полку Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по нафтоперекачувальній станції «Унеча» нафтопроводу «Дружба» у Брянській області Росії

Після цієї атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна знову не отримує російську нафту через «Дружбу».

Міністри закордонних справ Словаччини та Угорщини також поскаржилися Єврокомісії на українські атаки понафтопроводу «Дружба», через які до цих країн було припинено постачання російської нафти.