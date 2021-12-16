Заплатили $9 тисяч, щоб потрапити до ЄС: на Закарпатті у покинутій школі затримали 8 афганців

Заплатили $9 тисяч, щоб потрапити до ЄС: на Закарпатті у покинутій школі затримали 8 афганців

У Києві афганець знайшов посередників, які погодилися за $9 тисяч допомогти йому з дружиною та дітьми незаконно потрапити до Румунії.

У прикордонному селі Нижня Апша Тячівського району на Закарпатті 8 афганців ховалися у закинутій школі.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Про підозрілих осіб у будівлі повідомив місцевий житель. Серед групи мігрантів прикордонники побачили трьох дітей — віком 8, 12 та 15 років.

32-річний глава родини розповів, що вони вже кілька років проживали у Києві. Родина прибула до України, щоб знайти можливість потрапити до Євросоюзу. У Києві афганець знайшов посередників, які погодилися за 9000 доларів США допомогти йому з дружиною та дітьми незаконно потрапити до Румунії.

Чоловік повідомив, що на Закарпаття їх привезли автомобілями. Дорогою "посередники" підібрали ще одну громадянку Афганістану. Уночі їх привезли у невідоме приміщення, де вони переночували, а далі зав’язали очі та знову вирушили у дорогу.

Наступного дня мігрантів залишили у закинутій старій школі Нижньої Апші, де вже були ще двоє їхніх співвітчизників – чоловіки віком 21 та 22 роки.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини незаконної подорожі іноземців.

Нагадаємо, що українець у Польщі перевозив групу мігрантів з Єгипту та Іраку до Німеччини: усіх затримали.

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