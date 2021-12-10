Заплатили по 2 тисячі доларів США: у Одесі у напівпричіпах затримали нелегалів з Палестини і Сирії

Заплатили по 2 тисячі доларів США: у Одесі у напівпричіпах затримали нелегалів з Палестини і Сирії

Чоловіки дісталися до України морем.

У Чорноморському порту прикордонники у двох напівпричіпах виявили чотирьох нелегалів. Вони прибули в Україну морем.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У Одесі у порту нелегали, які прибули з Туреччини морем, потрапили до рук українських прикордонників. Прибувши на місце, вони порізали тенти і намагалися втекти з пункту пропуску. Втікачів затримали. Вони не мали при собі жодних документів. Чоловіки є громадянами Палестини і Сирії.

"Мігранти розповіли, що кожен з них заплатив по 2 тисячі доларів США за можливість нелегально дістатися до України. Кінцевою точкою маршруту "туристів" мала стати Німеччина. Наразі нелегальних мігрантів повернуто зворотним рейсом до Туреччини", - розповіли у прикордонній службі.

Нагадаємо, що мігранти, які намагали прорватися до Євросоюзу через білорусько-польський кордон, залишили після себе купи речей та мотлоху.

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