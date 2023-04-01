Заплатили по ​​$2000 тис.: прикордонники затримали втікачів на кордоні з Молдовою

В Одеській області прикордонники спільно з представниками Управління міграційної поліції викрили чергову схему переправлення громадян України призовного віку за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, під час перевірки оперативної інформації, на околиці с. Розівка охоронці кордону виявили двох українців, які планували незаконно перетнути державний кордон з Молдовою. Один з них виявився уродженцем м. Херсон та планував перетнути державний кордон з метою ухилення від військової служби. А інший організовував та допомагав йому у цьому.

Також, у селищі Окни прикордонники зупинили автомобіль під керуванням місцевого жителя, який привіз порушників до прикордоння.

Чоловіки зв’язувались між собою через мережу Інтернет. Ціна переправлення становила близько 2000 доларів США.

Організатора затримано представниками Нацполіції в порядку статті 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Також Подільським міжрайонним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Нагадаємо, священник УПЦ МП на Буковині допомагав ухилянтам тікати за кордон: як працювала схема.

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