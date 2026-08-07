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«Заплатіть, і вас не чіпатимуть»: шахраї вигадали цинічну схему на тлі обстрілів України
Радник президента України Сергій Бескрестнов закликав не реагувати на такі листи.
Українські компанії почали отримувати анонімні листи, у яких невідомі вимагають гроші, обіцяючи, що в такому разі бізнес нібито не постраждає від російських обстрілів.
Про це повідомив радник президента України Сергій Бескрестнов «Флеш».
У листах підприємцям пропонують зв’язатися з анонімним нібито представником країни-агресорки та «домовитися».
Бескрестнов наголосив, що це шахрайська схема, та закликав український бізнес не реагувати на подібні повідомлення.
«Я сподіваюся, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю», — заявив Бескрестнов.
Раніше повідомлялося, що російська балістична атака знищила ключовий розподільчий склад ROZETKA у Броварах.
Ми раніше інформували, що після чергових російських атак на інфраструктуру українських компаній уряд розробляє комплекс заходів для підтримки бізнесу.