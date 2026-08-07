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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
458
Час на прочитання
1 хв

«Заплатіть, і вас не чіпатимуть»: шахраї вигадали цинічну схему на тлі обстрілів України

Радник президента України Сергій Бескрестнов закликав не реагувати на такі листи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Нова шахрайська схема

Нова шахрайська схема / © Getty Images

Українські компанії почали отримувати анонімні листи, у яких невідомі вимагають гроші, обіцяючи, що в такому разі бізнес нібито не постраждає від російських обстрілів.

Про це повідомив радник президента України Сергій Бескрестнов «Флеш».

У листах підприємцям пропонують зв’язатися з анонімним нібито представником країни-агресорки та «домовитися».

Бескрестнов наголосив, що це шахрайська схема, та закликав український бізнес не реагувати на подібні повідомлення.

«Я сподіваюся, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю», — заявив Бескрестнов.

Бізнес отримує листи від шахраїв / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Бізнес отримує листи від шахраїв / © Сергій Бескрестнов «Флеш»

Раніше повідомлялося, що російська балістична атака знищила ключовий розподільчий склад ROZETKA у Броварах.

Ми раніше інформували, що після чергових російських атак на інфраструктуру українських компаній уряд розробляє комплекс заходів для підтримки бізнесу.

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