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Заплатив за побачення 85 000 грн, а вона - заміжня: на Тернопільщині чоловік заявив до поліції на дівчину

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Марія БойкоМарія Бойко
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Заплатив за побачення 85 000 грн, а вона - заміжня: на Тернопільщині чоловік заявив до поліції на дівчину

Дівчина виманила у чоловіка 85 тисяч грн за побачення. / Фото: pixabay.com

Дівчина вимагала платити їй за побачення.

У Тернопільській області до поліції звернувся обурений чоловік. Він пояснив, що заплатив за побачення з дівчиною 85 тисяч грн, а вона все проігнорувала та виявилась заміжньою. 

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. 

До Чортківського районного відділу поліції на Тернопільщині звернувся житель Львівської області. Він пояснив, що на сайті знайомств почав спілкуватись із дівчиною. Вона обіцяла йому сходити на побачення, проте лише після того, як чоловік їй заплатить. Житель Львівщини за обіцяні зустрічі заплатив незнайомці 85 тисяч грн. 

Згодом виявилось, що 19-річна дівчина обманула чоловіка: вона на сайті знайомств зареєструвалась під вигаданим іменем та прикріпила чуже фото. Також дівчина не розповіла своєму залицяльнику, що вже одружена. 

Правоохоронці відкрили провадження за 1 статті 190 ККУ - шахрайство. Триває слідство. 

Нагадаємо, у Тернополі 32-річний залицяльник вкрав у школярки пів мільйона гривень

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Дата публікації
Перегляди
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