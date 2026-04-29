Заплатила 2500 грн і залишилась без поїздки: українка викрила схему шахраїв-перевізників

Українка поділилася історією про те, як стала жертвою шахраїв-перевізників під час спроби повернутися додому з-за кордону. Вона знайшла оголошення в TikTok та внесла передоплату 2500 грн за трансфер, який мав її забрати. Однак останній її заблокував.

Про це розповіла користувачка TikTok із ніком niki.tina.

За словами дівчини, за годину до поїздки вона уточнила, чи все в силі, однак у відповідь отримала: “Ні” — і була заблокована. Повідомленні з реквізитами для оплати шахраї також видалили.

Вона зазначила, що встигла зробити скріншоти реквізитів і звернулася до банку, надавши усі дані про шахраїв, аби там розібралися.

Українка закликала людей бути вкрай уважними та обережними. При цьому вона визнала, що шкодує аж ніяк не про втрачені кошти.

«Я взяла вихідний на роботі, мене вже чекали вдома… Я довірлива. Трошки, можливо, дурна в цьому. Я поскарилася на їхню сторінку, щоб люди не велися на цих шархарїв. Але це буде на їхній совісті. Мені грошей не шкода. Шкода людей. Шкода часу. Їм це 100% повернеться», — поділилася дівчина.

Реакція мережі

У коментарях користувачі ділилися порадами та власним досвідом:

«Як вчасно ви мені попалися»

«Вже і мене заблокували»

«Перед будь-якою оплатою при купівлі в інтернеті завжди треба пробивати їх мобільний номер в Гетконтакт. До речі, можу написати номер перевіреного перевізника. Вже три роки їжджу з ними і я, і мої родичі, і знайомі. В різні куточки Європи»

«Дякую за відео»

«Я в шоці».

«В мене така сама ситуація була. Ще у 2022 у березні. Як так можна»

«Завжди кажуть, що передоплата — перша ознака шахрайства»

«Я їм лиш вчора писала і практично домовилась»

«Пишіть до кіберполіції»

«Що за прикол платити за перевозку у приватних перевізників до поїздки?».

Раніше українка Інеса розповіла про нову шахрайську схему, яка активно діє на кордоні та націлена переважно на самотніх жінок-водійок. Зловмисники просять підвезти їх через кордон під різними приводами. За словами авторки, шахраї — бабусі, вагітні чи мами з дітьми, обирають жінок на хороших авто, просять допомогти перетнути кордон через великі черги. Найбільша небезпека, за її словами, настає вже після виїзду — пасажири можуть попросити зупинитися в безлюдному місці, де до схеми підключаються інші учасники. У таких випадках, як зазначається, з автомобіля можуть зникати речі та гроші, а також існує ризик, що пасажири перевозять заборонені речовини, а це може обернутися серйозними проблемами для водійок.

