Заплив з олімпійською чемпіонкою: у Києві у Дніпро пірнули кілька десятків українців

У столиці влаштували заплив і переплили річку з одного берега на інший.
У Києві відбувся заплив на чолі з олімпійською чемпіонкою Яною Клочковою. Усі охочі перепливали річку Дніпро з одного берега на інший.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок
"Золота рибка" України - Яна Клочкова у День плавання проміняла басейн на річку. З правого берега столиці на лівий за нею у воду пірнули ще півсотні українців. Серед них адміністратори, економісти, коучі.
"Заплив на відкритій воді завжди був моєю мрією, але я весь час була то вагітна, то годувала. Ніяк не виходило. Хотіла Босфор переплисти, але ось сьогодні почнемо з Дніпра", - розповідає учасниця запливу, багатодітна мама Сніжана.
Першою у Дніпро стрибнула Яна Клочкова. Услід за нею ще пів сотні плавців. Дистанцію у пів кілометра подолали менш ніж за пів години.
До фінішу українська "золота рибка" дісталася однією з перших.
"Це був фантастичний заплив. Наче повернулася на 20 років назад, на Олімпійські ігри", - говорить плавчиня Яна Клочкова.
Спортсменка не відкидає - незабаром спробує підкорити турецький Босфор.
Нагадаємо, що в Одесі понад чотири сотні людей встановили національний рекорд до Дня міста, одночасно вийшовши у відкрите море, щоби зустріти схід сонця.