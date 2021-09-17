Заплив з олімпійською чемпіонкою: у Києві у Дніпро пірнули кілька десятків українців

Заплив з олімпійською чемпіонкою: у Києві у Дніпро пірнули кілька десятків українців

У столиці влаштували заплив і переплили річку з одного берега на інший.

У Києві відбувся заплив на чолі з олімпійською чемпіонкою Яною Клочковою. Усі охочі перепливали річку Дніпро з одного берега на інший.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок

"Золота рибка" України - Яна Клочкова у День плавання проміняла басейн на річку. З правого берега столиці на лівий за нею у воду пірнули ще півсотні українців. Серед них адміністратори, економісти, коучі.

"Заплив на відкритій воді завжди був моєю мрією, але я весь час була то вагітна, то годувала. Ніяк не виходило. Хотіла Босфор переплисти, але ось сьогодні почнемо з Дніпра", - розповідає учасниця запливу, багатодітна мама Сніжана.

Першою у Дніпро стрибнула Яна Клочкова. Услід за нею ще пів сотні плавців. Дистанцію у пів кілометра подолали менш ніж за пів години.

До фінішу українська "золота рибка" дісталася однією з перших.

"Це був фантастичний заплив. Наче повернулася на 20 років назад, на Олімпійські ігри", - говорить плавчиня Яна Клочкова.

Спортсменка не відкидає - незабаром спробує підкорити турецький Босфор.

Новини України: в Києві відбувся заплив Дніпром із "золотою рибкою"

Нагадаємо, що в Одесі понад чотири сотні людей встановили національний рекорд до Дня міста, одночасно вийшовши у відкрите море, щоби зустріти схід сонця.

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