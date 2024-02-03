"Запобігти полюванню на людей": до Ради внесли ще один законопроєкт щодо мобілізації

Представники ТЦК мають припинити "полювання на цивільних" в тилу та відмовитися від показових рейдів, передбачає законопроєкт.

До Верховної Ради планують внести ще один альтернативний законопроєкт щодо посилення мобілізації, аби запобігти "полюванню на людей" на вулицях країни.

Про це розповів у Facebook ініціатор документу, народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу.

За словами нардепа, законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, передбачає "посилення рабовласництва" в Україні.

"Урядова ініціатива лише атакує базові права та свободи громадян", - наголосив він.

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Мазурашу каже і про те, що представники ТЦК мають припинити "полювання на цивільних" в тилу та відмовитися від показових рейдів.

"Зафіксувати, що призивають лише реально готових фізично і морально (за письмової згоди), а інші ніж будуть поповнювати ряди "відказників", СЗЧесників (військових, які самовільно залишили військову частину - ред.), нехай працюють на економіку - в тилу, або навіть за кордоном, якщо тут немає роботи з оплатою, яка дозволяє мінімум забезпечувати себе і сімʼю", - продовжив Мазурашу у своєму дописі.

На момент публікації матеріалу на сайті Верховної Ради не оприлюднено пояснювальну записку та порівняльну таблицю до законопроєкту №10449-1, який вніс до парламенту Георгій Мазурашу.

Законопроєкт про мобілізацію - деталі

До Ради нардепи внесли новий законопроєкт, у якому пропонують кримінально карати усіх чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час війни. А що цікаво - один з ініціаторів і сам раніше підозрювався в отриманні хабара.

Ветеран війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що оновлений закон про мобілізацію в Україні мав би розв'язати дві основні проблеми – установлення строку служби та відповідальність для ухилянтів.

Законопроєкт про мобілізацію має бути справедливий, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.