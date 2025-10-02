Запобігла блекауту в Києві: СБУ затримала "крота", який мав знеструмити столицю

СБУ затримала «крота» ФСБ / © twitter/СБУ

Реклама

Служба Безпеки України працює на випередження та затримує «кротів», які наводять російські ракети на об’єкти енергетики.

Про це пише політтехнолог Олексій Курпас в своєму блозі на «Цензор.НЕТ».

На думку експерта, росіяни в першу чергу шукають слабкі ланки у нашому захисті, плануючи удари по важливих обʼєктах.

Реклама

«І тут один з методів — знайти „кротів“, які стануть навідниками. Однак, на щастя, СБУ таких „кротів“ вчасно знешкоджує», — підкреслює Курпас.

Політолог навів приклад нещодавнього випадку, коли Служба безпеки викрила «крота» ФСБ в одній із провідних енергокомпаній України.

«Якби зрадника вчасно не затримали, то знеструмленою могла залишитись не тільки столиця. Шкода від такого крота вимірялась би у сотнях мільйонів доларів. Тепер же зрадник „заїде“ на пожиттєве. Саме завдяки підлеглим Малюка, які викривають кротів-навідників, наші міста мають електрику», — вважає експерт.

За інформацією СБУ, цей «кріт» працював в одній із енергокомпаній України. Зрадник мав «злити» координати підземних центрів резервного копіювання інформаційних баз своєї компанії. Йдеться про технологічні сховища спеціалізованих даних, які забезпечують безперебійне функціонування енергетичної системи всієї України.

Реклама

Курпас нагадав, що нещодавно президент України Володимир Зеленський «попередив» росіян. Під час спілкування з журналістами Зеленський сказав, що коли у Кремлі погрожують блекаутом Києву, вони повинні усвідомити, що у відповідь буде блекаут у Москві.

«Маючи постійні удари від дронів СБУ по НПЗ та кілометрові черги за бензином, я би, на місці росіян, до цих слів прислухався. Дрони СБУ показали, що на території РФ для них зараз немає недосяжних цілей. Тому перед підлеглими Малюка сьогодні стоїть подвійне завдання. Атакувати об’єкти ворога на його території та ловити кротів-навідників на своїй. І в обох випадках СБУ діє на випередження та перебуває на крок попереду росіян», — підсумував Курпас.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що СБУ затримала «крота» ФСБ у лавах Повітряних Сил ЗСУ. Зрадник наводив ракети на аеродроми і намагався знищити українську авіацію.