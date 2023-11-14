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Запобіжний захід для Дубінського та робота ППО в Україні: головні новини ночі 14 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
983
Час на прочитання
1 хв
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Запобіжний захід для Дубінського та робота ППО в Україні: головні новини ночі 14 листопада 2023 року

Українці пережили чергову неспокійну ніч / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 14 листопада 2023 року: 

  •  Українські військові знищили чотири безпілотники ворога Читати далі –>
  • У Хмельницькій області пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
  • 60 діб тримання під вартою: суд обрав запобіжний захід Дубінському Читати далі –>
  • Аналітики ISW розповіли, навіщо росіяни поширили інформацію про "перегрупування" сил на лівому березі Дніпра Читати далі –>
  • На Хмельниччині під час повітряної тривоги спрацювало ППО - влада Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
983
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