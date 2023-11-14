Запобіжний захід для Дубінського та робота ППО в Україні: головні новини ночі 14 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 14 листопада 2023 року:
- Українські військові знищили чотири безпілотники ворога Читати далі –>
- У Хмельницькій області пролунали вибухи - моніторингові канали Читати далі –>
- 60 діб тримання під вартою: суд обрав запобіжний захід Дубінському Читати далі –>
- Аналітики ISW розповіли, навіщо росіяни поширили інформацію про "перегрупування" сил на лівому березі Дніпра Читати далі –>
- На Хмельниччині під час повітряної тривоги спрацювало ППО - влада Читати далі –>
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