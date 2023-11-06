Запобіжний захід Коломойському: прокурор не з’явився на суд, засідання перенесли

На суд щодо зміни запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського 6 листопада не з’явився прокурор. Судове засідання перенесли на 10 листопада.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції суду.

"На судове засідання не з’явився прокурор. Водночас через електронну пошту до початку судового розгляду надійшло клопотання про залишення без розгляду клопотання сторони захисту", – повідомила суддя Олена Чайка.

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Один з адвокатів Коломойського – Олександр Лисак звернув увагу, що клопотання прокурора не містить його електронного цифрового підпису.

"Друге – без розгляду суд може залишити клопотання в разі подання стороною захисту раніше місяця між тих обставин, які зареєстрували раніше. Далі – за результатами розгляду клопотання суд може прийняти рішення, передбачене статтею 307 Кримінально-процесуального кодексу. Тому посилання прокурора на залишення без розгляду не базується на матеріалах, які подані стороною захисту. По-друге, на мою думку, неуповноважена особа подала клопотання. Тому я буду клопотати про відкладення судового засідання у зв’язку з неявкою прокурора", – виступив Лисак.

Він також звернув увагу, що на судове засідання не був доставлений сам Коломойський, тому є всі підстави не розглядати клопотання без присутності підзахисного.

Суд задовольнив клопотання адвокатів і переніс засідання щодо зміни запобіжного заходу Коломойському на 10 листопада на 9:30 год.

Нагадаємо, 27 жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". Коломойський перебуває під вартою від початку вересня з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.

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