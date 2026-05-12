Запобіжний захід для Андрія Єрмака: адвокати отримали клопотання

Колишній керівник ОП Андрій Єрмак / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сторона захисту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака отримала клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Наразі адвокати вивчають документ.

Про це повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін у коментарі «Суспільному».

Єрмак прокоментував отримання підозри

Сам Андрій Єрмак тим часом пов’язав оголошення йому підозри у справі про легалізацію незаконно отриманих коштів із «безпрецедентним публічним тиском» на правоохоронні органи. Про це експосадовець заявив у відповіді на письмовий запит LB.ua після проведення слідчих дій.

За його словами, після отримання підозри він разом з адвокатами працює з матеріалами справи, а висунуті обвинувачення вважає безпідставними.

«Протягом останніх місяців відбувався безпрецедентний публічний тиск на правоохоронні органи з вимогою ухвалити щодо мене конкретні процесуальні рішення», — заявив він.

Єрмак додав, що слідство має бути незалежним «від політичних заяв, медійних кампаній чи будь-яких інших форм впливу».

«Нічого не змінилося зараз, як і після 28 листопада минулого року (тоді відбулися перші обшуки в Андрія Єрмака. — Ред.), коли я так само реагував на всі процесуальні дії та запити», — додав екскерівник ОП.

Коли ВАКС розгляне запобіжний захід Єрмаку

У Вищому антикорупційному суді призначили розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому керівникові Офісу президента України, якого підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Засідання має відбутися 12 травня о 16:00 у приміщенні ВАКС на проспекті Берестейському, 41.

Підозра Єрмаку — останні новини

Нагадаємо, 28 листопада НАБУ підтвердило проведення обшуків у тодішнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Того ж дня він подав заяву про відставку.

«Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні такі внутрішні рішення. Перше. Відбудеться перезавантаження Офісу президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку», — зазначив тоді президент.

Пізніше журналісти повідомляли, що після звільнення Єрмак нібито продовжував проводити неофіційні зустрічі з представниками влади та високопосадовцями. Зокрема, його помічали в житловому комплексі, де мешкає секретар РНБО Рустем Умєров. Також повідомлялося про контакти з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишіним.

Крім того, після відставки та обшуків Андрій Єрмак відновив адвокатське свідоцтво, яке не використовував близько шести років. Згодом стало відомо, що він очолив новостворений комітет при Національній асоціації адвокатів України. Структура займається питаннями захисту постраждалих від російської агресії та механізмами отримання компенсацій.

Майже через пів року після перших обшуків увечері 11 травня НАБУ та САП провели слідчі дії у колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Згодом у САП повідомили про підозру експосадовцеві у справі щодо легалізації 460 млн грн через елітне будівництво в передмісті Києва.

За версією слідства, правоохоронці викрили організовану групу, яку підозрюють у відмиванні великих сум грошей через будівельні проєкти. Підозри також оголосили ще шістьом фігурантам справи. За даними ЗМІ, ймовірно, серед них — колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов і бізнесмен Тимур Міндіч.

Адвокат Андрія Єрмака Ігор Фомін заявив, що вважає підозру необґрунтованою, та заперечує причетність свого клієнта до легалізації коштів.

Ситуацію прокоментували і в Офісі президента. Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив: «Цей контекст уже давно існує в ЗМІ та широко висвітлюється, тож чому тут дивуватися. Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому наразі рано давати оцінки».

